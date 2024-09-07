Сборная Молдовы ожидаемо разобралась с мальтийцами

Сборная Молдовы начала для себя Лигу наций домашний матчем с Мальтой. Первый момент - Артур Ионице с 24 метров низом пробил рядом с левой штангой. А дальше был гол - Михаил Каймаков прямым ударом со штрафного уложил мяч в правую девятку, а голкипер даже прыгать не стал. Еще до перерыва новый результативный удар - Йон Николаеску с одиннадцатиметровой отметки несильно пробил немного левее центра ворот, а кипер завалился в другую сторону - 2:0. После перерыва Николаеску с метров пробил в левую штангу.
Протокол игры
|(1:0) Каймаков Михаил32'
|(2:0) Николаеску Йон45'
Челядник Дмитрий•Плэтикэ Сергиу•Крачун Артур•Мудрак Виктор•Марандич Денис•Рябчук Олег•Моцпан Никита 65'70' (Богачук Виктор (70') •Раца Вадим•Каймаков Михаил86' (Кожокару Максим (86') •Ионице Артур75' (Штиня Виктор (75') •Николаеску Йон70' (Домашкан Виталий (70') 72'
Бонелло Анри• 45'Мускат Зак• 53'Шоу Курт•Борг Жан•Мбонг Джозеф•Камензули Райан•Гийомье Мэтью 45'85' (Мускат Николай (85') •Янкам Янник46' (Монтебелло Лука (46') •Пизани Стивен70' (Теума Тедди (70') •Рейд Кемар46' (Дзаммит-Лонарделли Карло (46') •Мбонг Пол70' (Нвоко Кирьян (70')
07 сентября. Стадион "Зимбру".
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