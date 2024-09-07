Сборная Молдовы ожидаемо разобралась с мальтийцами

Сборная Молдовы начала для себя Лигу наций домашний матчем с Мальтой. Первый момент - Артур Ионице с 24 метров низом пробил рядом с левой штангой. А дальше был гол - Михаил Каймаков прямым ударом со штрафного уложил мяч в правую девятку, а голкипер даже прыгать не стал. Еще до перерыва новый результативный удар - Йон Николаеску с одиннадцатиметровой отметки несильно пробил немного левее центра ворот, а кипер завалился в другую сторону - 2:0. После перерыва Николаеску с метров пробил в левую штангу.