Тикнизян и Сперцян помогли сборной Армении начать Лигу наций с разгромной победы

Сборная Армении доминировала в домашнем матче Лиги наций против команды Латвии и победила.

Уже на шестой минуте Наир Тикнизян получил мяч на левом фланге и прострелил в центр штрафной, а Ваан Бичахчян в касание расстрелял ворота гостей - 1:0. Тут же угловой с левого фланга в ответ, и Георгий Арутюнян на ближней штанге в борьбе с Робертсом Улдрикисом срезал мяч в собственные ворота - 1:1. Невероятно, но и гости намудрили с автоголом - Каспар Дубра после передачи вратаря пытался вернуть мяч, однако голкипера в створе ворот не оказалось - 2:1. Артур Серобян пробивал с радиуса штрафной площади, мяч после касания Дубры резко изменил траекторию полёта и прошел в сантиметрах от штанги.

Второй тайм начался с голевой атаки армян - с прострелом Серобяна с левого края штрафной справился голкипер, Лукасс Вапне не смог выбить мяч головой, снаряд отскочил к линии вратарской, а Лукас Селараян в падении ножницами расстрелял цель - 3:1. Селараян из центрального круга стрелял за шиворот голкиперу гостей, однако мяч после отскока от газона угодил в перекладину. Под конец игры Грант-Леон Ранос вошел в штрафную с правого края и прострелил из-под защитника на линию вратарской, а Эдуард Сперцян спокойно расстрелял ворота гостей - 4:1.