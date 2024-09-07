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Лига наций УЕФА

Тикнизян и Сперцян помогли сборной Армении начать Лигу наций с разгромной победы

07 Сентября 2024 • 20:55 Комментировать
Армения
4:1
Латвия

Сборная Армении доминировала в домашнем матче Лиги наций против команды Латвии и победила.

Уже на шестой минуте Наир Тикнизян получил мяч на левом фланге и прострелил в центр штрафной, а Ваан Бичахчян в касание расстрелял ворота гостей - 1:0. Тут же угловой с левого фланга в ответ, и Георгий Арутюнян на ближней штанге в борьбе с Робертсом Улдрикисом срезал мяч в собственные ворота - 1:1. Невероятно, но и гости намудрили с автоголом - Каспар Дубра после передачи вратаря пытался вернуть мяч, однако голкипера в створе ворот не оказалось - 2:1. Артур Серобян пробивал с радиуса штрафной площади, мяч после касания Дубры резко изменил траекторию полёта и прошел в сантиметрах от штанги.

Второй тайм начался с голевой атаки армян - с прострелом Серобяна с левого края штрафной справился голкипер, Лукасс Вапне не смог выбить мяч головой, снаряд отскочил к линии вратарской, а Лукас Селараян в падении ножницами расстрелял цель - 3:1. Селараян из центрального круга стрелял за шиворот голкиперу гостей, однако мяч после отскока от газона угодил в перекладину. Под конец игры Грант-Леон Ранос вошел в штрафную с правого края и прострелил из-под защитника на линию вратарской, а Эдуард Сперцян спокойно расстрелял ворота гостей - 4:1.

Протокол игры  
Армения4:1Латвия
(1:0) Бичахчян Ваан6'  
  9'Арутюнян Георгий (1:1)
(2:1) Дубра Каспар36'  
(3:1) Селараян Лукас48'  
(4:1) Сперцян Эдуард86'  
Чанчаревич ОгньенАрутюнян ГеоргийАроян ВараздатЧалышир Андре 75' (Мурадян Сергей ( 75') Оганесян КамоСперцян ЭдуардИву УгочуквуТикнизян НаирСелараян Лукас 83' (Ранос Грант-Леон ( 83') Бичахчян Ваан 65' (Севикян Эдгар ( 65') Серобян Артур 66' (Шагоян Жирайр ( 66')
Запасные: Бегларян АрсенМанвелян ГорДавидян ДавидГригорян ЭдгарСимонян ЭрикАвакян ХенриХамоян АрамАрутюнян Оганес
Матревицс РихардсЮрковскис РайвисДубра Каспар 63' (Балодис Даниэль ( 63') Кристерс ТоберсЯунземс Алвис 63' (Зеленков Дмитрий ( 63') Цыганик АндрейВапне Лукасс  22' 63' (Савалниекс Робертс ( 63') Савельевс АлексейсИкауниекс Янис  69' 82' (Варславаyc Ренарс ( 82') Робертс УлдрикисДашкевич Эдуард 63' (Гутковский Владислав ( 63')
Запасные: Регжа МаркоИсаев ВячеславОзолс РобертОролс ФренксТонышев МаксимМельникс ДенисБирка Эмиль
07 сентября. Стадион "Республиканский стадион".
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Сборная Армении Сборная Латвии

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