Сборная Германии назвала стартовый состав на игру Лиги наций с Венгрией

Сегодня, 7 сентября, сборная Германии примет у себя дома сборную Венгрии в рамках второго тура Лиги наций.

По решению главного тренера немецкой команды Юлиана Нагельсманна, с первых минут на поле выйдут следующие футболисты: тер Штеген (вр), Киммих, Та, Шлоттербек, Раум, Гросс, Андрих, Вирц, Хаверц, Мусиала, Фюллькруг.

Игра между сборными Германии и Венгрии должна будет стартовать в 21:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует спортивный портал LiveResult.

Стоит сказать, что команды встречались между собой три месяца назад в рамках группового этапа Евро-2024. В том поединке сильнее оказалась Германия (2:0).