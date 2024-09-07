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Лига наций УЕФА

Сборная Германии назвала стартовый состав на игру Лиги наций с Венгрией

07 Сентября 2024 • 20:47 Комментировать
Германия
0:0
Венгрия
1 1.32 X 5.60 2 9.50
1-й тайм

Сегодня, 7 сентября, сборная Германии примет у себя дома сборную Венгрии в рамках второго тура Лиги наций.

По решению главного тренера немецкой команды Юлиана Нагельсманна, с первых минут на поле выйдут следующие футболисты: тер Штеген (вр), Киммих, Та, Шлоттербек, Раум, Гросс, Андрих, Вирц, Хаверц, Мусиала, Фюллькруг.

Игра между сборными Германии и Венгрии должна будет стартовать в 21:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует спортивный портал LiveResult.  

Стоит сказать, что команды встречались между собой три месяца назад в рамках группового этапа Евро-2024. В том поединке сильнее оказалась Германия (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии

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