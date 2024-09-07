Де ла Фуэнте сообщил о травме Ольмо

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о состоянии полузащитника команды Дани Ольмо.

— Ольмо получил сильный удар в матче с Сербией. Мы пока не знаем, как он себя чувствует, но сегодня он не будет тренироваться с нами, — сказал испанский тренер журналистам.

Встреча первого тура Лиги наций между Сербией и Испанией завершилась нулевой ничьей. Ольмо вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 82 минуты.

8 сентября подопечные де ла Фуэнте встретятся на выезде со Швейцарией. Старт поединка второго тура Лиги наций запланирован на 21:45 по московскому времени.