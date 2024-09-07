Кейн и Магуайр – в основе сборной Англии на матч против Ирландии

В субботу в стартовом туре Лиги наций сборная Англии сыграет на выезде против Ирландии. Рулевой «трёх львов» Ли Карсли принял решение включить в стартовый состав следующих исполнителей:

Пикфорд, Александер-Арнольд, Гехи, Магуайр, Колвилл, Майну, Райс, Сака, Грилиш, Гордон, Кейн.

Матч между сборными Ирландии и Англии стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Напомним, что Ли Карсли стал временным тренером сборной Англии после ухода Гарета Саутгейта.