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Кейн и Магуайр – в основе сборной Англии на матч против Ирландии

07 Сентября 2024 • 17:58 Комментировать
Ирландия
0:0
Англия
1 7.30 X 4.30 2 1.50
1-й тайм

В субботу в стартовом туре Лиги наций сборная Англии сыграет на выезде против Ирландии. Рулевой «трёх львов» Ли Карсли принял решение включить в стартовый состав следующих исполнителей:

Пикфорд, Александер-Арнольд, Гехи, Магуайр, Колвилл, Майну, Райс, Сака, Грилиш, Гордон, Кейн.

Матч между сборными Ирландии и Англии стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.  

Напомним, что Ли Карсли стал временным тренером сборной Англии после ухода Гарета Саутгейта.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии

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