Сборные Фарерских островов и Северной Македонии набрали по очку благодаря голам с пенальти

В группе С4 Лиги наций играли сборные Фарерских островов и Северной Македонии. Несмотря на то, что балканцы занимают намного более выгодную позицию в рейтинге ФИФА, сегодня они имели перевес над соперником только в контроле мяча. Островитяне повели уже на девятой минуте с 11-метрового после удара Вильормура Давидсена. Соперник отыгрался также в начале уже второй половины, пенальти реализовал Энис Барди - 1:1.
Также в этом квартете представлены команды Армении и Латвии, свой матч они проведут в 19:00.
Протокол игры
|(1:0) Давидсен Вильормур9'
|49'Барди Энис (1:1)
Рейнатред А Бардюр•Даниэльсен Йоаннес•Эдмундссон Андриас•Чуквуди Сэмюэл 13'46' (Аскхам Хердур (46') •Давидсен Вильормур•Йоэнсен Рене66' (Юстинуссен Адриан (66') •Серенсен Ханус•Ванхамар Гуннар•Ватнхамар Сольви84' (Кнудсен Петур (84') •Ольсен Мейнхард84' (Йоханнесен Патрик (84') •Эдмундссон Йоан 45'66' (Миккельсен Мадс (66')
Димитриевски Столе•Ильязовски Ахмед 8'46' (Камили Лирим (46') •Серафимов Никола• 17'Муслиу Визар•Митровски Димитар46' (Алиоски Эгзиян (46') •Чурлинов Дарко77' (Илиевски Марио (77') •Алими Исник• 90'Барди Энис•Димоски Боян•Миовски Боян•Элмас Эльиф
07 сентября. Стадион "Торсволлюр".
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