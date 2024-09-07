Сборные Фарерских островов и Северной Македонии набрали по очку благодаря голам с пенальти

В группе С4 Лиги наций играли сборные Фарерских островов и Северной Македонии. Несмотря на то, что балканцы занимают намного более выгодную позицию в рейтинге ФИФА, сегодня они имели перевес над соперником только в контроле мяча. Островитяне повели уже на девятой минуте с 11-метрового после удара Вильормура Давидсена. Соперник отыгрался также в начале уже второй половины, пенальти реализовал Энис Барди - 1:1.

Также в этом квартете представлены команды Армении и Латвии, свой матч они проведут в 19:00.