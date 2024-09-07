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Сборные Фарерских островов и Северной Македонии набрали по очку благодаря голам с пенальти

07 Сентября 2024 • 17:58 Комментировать
Фарерские острова
1:1
Северная Македония

В группе С4 Лиги наций играли сборные Фарерских островов и Северной Македонии. Несмотря на то, что балканцы занимают намного более выгодную позицию в рейтинге ФИФА, сегодня они имели перевес над соперником только в контроле мяча. Островитяне повели уже на девятой минуте с 11-метрового после удара Вильормура Давидсена. Соперник отыгрался также в начале уже второй половины, пенальти реализовал Энис Барди - 1:1.

Также в этом квартете представлены команды Армении и Латвии, свой матч они проведут в 19:00.

Протокол игры  
Фарерские острова1:1Северная Македония
(1:0) Давидсен Вильормур9'  
  49'Барди Энис (1:1)
Рейнатред А БардюрДаниэльсен ЙоаннесЭдмундссон АндриасЧуквуди Сэмюэл  13' 46' (Аскхам Хердур ( 46') Давидсен ВильормурЙоэнсен Рене 66' (Юстинуссен Адриан ( 66') Серенсен ХанусВанхамар ГуннарВатнхамар Сольви 84' (Кнудсен Петур ( 84') Ольсен Мейнхард 84' (Йоханнесен Патрик ( 84') Эдмундссон Йоан  45' 66' (Миккельсен Мадс ( 66')
Запасные: Беньяминсен ЯннЙохансен ДаниэльЭйдстейнссон СиласОльсен КлеминтЙоэнсен КристианНаттестад СонниСвенссон Арнбьорн
Димитриевски СтолеИльязовски Ахмед  8' 46' (Камили Лирим ( 46') Серафимов Никола  17'Муслиу ВизарМитровски Димитар 46' (Алиоски Эгзиян ( 46') Чурлинов Дарко 77' (Илиевски Марио ( 77') Алими Исник  90'Барди ЭнисДимоски БоянМиовски БоянЭлмас Эльиф
Запасные: Атанасов ЯниМанев ЙованБабунски ДавидШишковски ДамьянАлексовски ИгорЗайков ДжокоТрапановски КристианАшковски СтефанКостадинов Тихомир
07 сентября. Стадион "Торсволлюр".
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Сборная Фарерских Островов Сборная Северной Македонии

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Прогноз на точный счёт матча Фарерские острова — Северная Македония Лиги наций — 7 сентября 2024
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