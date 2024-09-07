Черчесов поведал, как Казахстан сдержал Холанна

В первом туре нового сезона Лиги наций сборная Казахстана сыграла вничью с Норвегией (0:0). Звёздный норвежский футболист Эрлинг Холанн ушёл с футбольного поля без забитого мяча. Рулевой казахстанской национальной команды Станислав Черчесов рассказал о том, как его подопечным удалось сдержать игрока «Манчестер Сити».

«Марочкин, Касым и Алип справились с ним. Они выполнили всё, что мы хотели. Ребята не давали зоны Холанну. Второй момент – у сборной Норвегии не было возможности снабжать Холанна. Один раз мы прозевали, после чего он попал в штангу», - цитирует Черчесова казахстанский Meta-Ratings.

Следующий матч Лиги наций сборная Казахстана проведёт в понедельник, 9 сентября. Команда Станислава Черчесова будет играть против Словении на выезде. Игра стартует в 21:45 по московскому времени.