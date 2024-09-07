Мостовой назвал точный счёт матча Нидерланды - Босния и Герцеговина

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился соображениями по матчу группового раунда Лиги наций между сборными Нидерландов и Боснии и Герцеговины.

«Нидерланды сильнее. Все будет зависеть от их настроя. Форма игроков сейчас хорошая, сезон только стартовал. В таких условиях у «сине-желтых» шансов нет. Выбираю ставку на победу Нидерландов со счетом 2:0», - передает слова эксперта «Всепроспорт».

Матч Нидерланды – Босния и Герцеговина состоится сегодня, 7 сентября, начало запланировано в 21:45 по московскому времени. Встреча пройдет на стадионе «Филипс» в Эйндховене.