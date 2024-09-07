Павлюченко назвал победителя матча Ирландия - Англия

В матче группового этапа Лиги наций сборная Англии на выезде встретится с национальной командой Ирландии. Прогнозом на это противостояние поделился бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко.

«Легкой победы «трех львов» не жду. Все-таки многие в Ирландии играют в английских чемпионатах. Давнее соперничество дает мотивацию. Но поставлю все равно на успех англичан с форой (-1) мяч», - передает слова Павлюченко «Всепроспорт».

Матч Ирландии против Англии состоится сегодня, 7 сентября, на стадионе в Дублине. Начало поединка запланировано в 21:45 по московскому времени.