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Семшов дал прогноз на матч Германия - Венгрия

07 Сентября 2024 • 13:01 Комментировать

В стартовом туре группового этапа Лиги наций сборная Германии на домашнем поле сыграет против национальной команды Венгрии. Об этом поединке поделился мнением бывший игрок московского «Динамо» Игорь Семшов.

«Сборная Венгрии вряд ли способна отобрать очки у столь грозного соперника на его поле. Да, бой венгры навяжут, но не более. Сборная Германии победит с разницей в один-два мяча», - приводит слова эксперта «Всепроспорт».

Матч сборных Германии и Венгрии состоится на стадионе в Дюссельдорфе сегодня, 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

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