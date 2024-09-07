Кейн: «Вокруг меня будет такой же шум, как вокруг Роналду»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн упомянул Криштиану Роналду и других звёзд, давая комментарий о своём будущем.

«Криштиану – это эталон. Не только как один из лучших футболистов всех времён, но и эталон в плане того, как долго ты можешь играть на высоком уровне. Я уверен, что вокруг меня будет такой же шум, как вокруг Роналду. Пока ты показываешь высокий уровень, ты должен продолжать это делать.

Роналду, Месси, Бензема, Левандовски – все они подняли свой уровень, когда им было за 30. Криштиану старается доказывать свой уровень каждый раз, когда выходит на поле. Это и моя цель», - сказал Кейн журналистам.