Карсли призвали уволить из сборной Англии после слов о гимне

Ли Карсли стал временным тренером сборной Англии после ухода Гарета Саутгейта. Специалист заявил, что он не будет петь гимн перед матчем национальной команды против ирландцев, что огорчило английских фанатов. Некоторые из них призывают уволить Карсли, экс-игрока сборной Ирландии, уже сейчас – портал Goal сделал подборку таких комментариев.

«Просто напомню, что Карсли родился и вырос в Англии и получил право играть за Ирландию только благодаря бабушке и дедушке. Увольте его», - написал один из болельщиков.

«Чёртов клоун. Он родился в Бирмингеме. Увольте его», - поделился мнением другой фанат.

«Мне всё равно, что он играл за Ирландию. Если есть политическая причина, по которой он не хочет петь гимн, его нужно увольнять», - написал ещё один любитель футбола из Англии. И таких комментариев очень много.

Следить за матчем Ирландия – Англия можно будет в текстовой трансляции.