Кейн ждёт враждебного отношения к Грилишу и Райсу в Ирландии

Центральный форвард сборной Англии Гарри Кейн высказался об участии полузащитников Деклана Райса и Джека Грилиша в матче группового этапа Лиги наций с Ирландией.

«Мы ожидаем, что атмосфера во время матча будет враждебной. Против Райса и Грилиша могут предпринять неприятные действия болельщики. Но эти парни приняли решение, которое считают лучшим в своей карьере», - передает слова бомбардира портал Goal.com.

Грилиш и Райс на молодежном уровне выступали за Ирландию, но потом решили играть за английскую сборную.

Поединок Ирландия – Англия состоится на стадионе в Дублине сегодня, 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.