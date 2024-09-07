Доннарумма высказался о пропущенном голе на 14-й секунде

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о пропущенном голе от Франции в первом туре групповой стадии Лиги наций. «Трёхцветные» открыли счет на первой минуте встречи благодаря голу Брэдли Баркола.
«Я был не готов и не успел надеть перчатки. В то же время мяч был у нашей команды, но мы поступили не очень умно. Нужно было выдержать небольшую паузу, прежде чем вводить его в игру», - передает слова Доннаруммы Tuttomercatoweb.
Несмотря на быстрый пропущенный мяч, «скуадра адзурра» смогла перевернуть ход встречи и победила Францию со счетом 3:1. Следующий матч Италия проведет с Израилем 9 сентября.
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