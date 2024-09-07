Баркола прокомментировал поражение Франции в матче с Италией

«Я горжусь свои дебютным голом за сборную, но огорчен поражением. Наша команда могла выступить лучше. Я максимально выкладываюсь на поле, хочу быть лучшим. Всегда готов играть, для меня не важно, выйду я в основе или со скамейки запасных. Я получаю максимальное удовольствие от игры», - передает слова футболиста RMC Sport.