Баркола прокомментировал поражение Франции в матче с Италией

Вингер сборной Франции Брэдли Баркола пообщался с журналистами после поединка против национальной команды Италии в Лиге наций. Игрок отметился забитым мячом на первой минуте.
«Я горжусь свои дебютным голом за сборную, но огорчен поражением. Наша команда могла выступить лучше. Я максимально выкладываюсь на поле, хочу быть лучшим. Всегда готов играть, для меня не важно, выйду я в основе или со скамейки запасных. Я получаю максимальное удовольствие от игры», - передает слова футболиста RMC Sport.
Напомним, что поединок первого тура групповой стадии Лиги наций завершился домашним поражением Франции от Италии со счетом 1:3.
Бан пользователя