Черданцев прокомментировал рекорд Криштиану Роналду

Известный комментатор Георгий Черданцев высказался о бомбардирском достижении форварда сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. 39-летний нападающий забил 900-й гол в карьере.

«900 голов Роналду посчитаны точно все до одного. Это феноменальное достижение. Просто феноменальное», - говорится в публикации Черданцева в социальных сетях.

Напомним, что Криштиану забил юбилейный мяч в недавнем поединке группового этапа Лиги наций против Хорватии (2:1). В общей сложности за сборную Португалии Роналду отметился 131 голом. Остальные мячи были забиты на клубном уровне.