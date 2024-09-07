Спаллетти прокомментировал работу Дешама

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился мыслями о Дидье Дешаме и сборной Франции.

В пятницу итальянцы одолели французов в матче Лиги наций, который прошёл в Париже (3:1). «Скуадру адзурру» не сломил гол, пропущенный на 14-й секунде встречи. Три очка команде Спаллетти принесли точные удары Федерико Димарко, Давиде Фраттези и Джакомо Распадори.

«Трёхцветные» подверглись критике за свою игру, но итальянский специалист не взялся судить оппонентов: «Я не могу учить Дешама, как работать со сборной Франции. Мы ещё никогда не побеждали здесь, что повышает ценность сегодняшнего успеха. Франция остаётся прекрасной командой», – цитирует TMW Спаллетти.