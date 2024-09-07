Нагельсманн нашёл места для Фюллькруга и Хаверца в старте сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн разместит на поле Никласа Фюллькруга и Кая Хаверца, ранее претендовавших на одну позицию.

На домашнем для немецкой национальной команды Евро-2024 Нагельсманна нередко критиковали за веру в Хаверца на позиции центрфорварда – многим казалось, что Фюллькруг больше заслуживает место в основе, так как эффективнее распоряжается голевыми моментами. Теперь наставник попробует одновременно выпустить обоих игроков: в предстоящем поединке Лиги наций против Венгрии футболист «Вест Хэма» займёт привычную позицию на острие атаки, а представитель «Арсенала» выступит в качестве атакующего полузащитника. Об этом сам Нагельсманн сообщил на пресс-конференции.

Матч Германия – Венгрия начнётся в 21:45 по московскому времени.