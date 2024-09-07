Доннарумма: «Сборная Италии исправила ошибки, допущенные на Евро»

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма считает, что команда разобралась с проблемами, из-за которых пострадала на Евро.

Итальянцы завершили выступление на чемпионате Европы после первого раунда плей-офф, уступив Швейцарии. В пятничном поединке «скуадра адзурра» успешно открыла «новую эру», обыграв в Париже сборную Франции в рамках Лиги наций (3:1).

«Мы разобрались с проблемами. Думаю, все в нашей команде более или менее привыкли играть в такой формации [3-5-2]. Тренер понял, что пошло не так на Евро, и теперь мы не допускаем тех ошибок», – сказал в интервью RAI Sport Доннарумма.