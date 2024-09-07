​Сборная Франции забила быстрейший гол за свою историю

Сборная Италии порадовала своих поклонников победой в матче с французами, это было важно после неудачного выступления на летнем чемпионате Европы, где итальянцы бесславно сложили свои полномочия бывших уже чемпионов континента.

Однако первыми в матче забили именно французы - на 12-й секунде Баркола обокрал Ди Лоренцо, вошёл в штрафную и вколотил мяч под перекладину.

Как оказалось, это был самый быстрый гол сборной Франции за всю историю её выступлений - по крайней мере, за то время, пока ведётся подобная подробная статистика, потому что в далёкие «мезозойные» футбольные времена не фиксировалось, на какой именно секунде был забит мяч.