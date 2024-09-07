​Сборная Италии впервые выиграла на «Парк де Пренс»

Сборная Италии порадовала своих поклонников победой в матче с французами, это было важно после неудачного выступления на летнем чемпионате Европы, где итальянцы бесславно сложили свои полномочия бывших уже чемпионов континента.

Более того, это была первая победа итальянцев на «Парк де Пренс» - самом известном стадионе французской столицы. Ранее команды встречались на этом поле четыре раза, однажды итальянцы проиграли, а трижды сыграли вничью.

Ещё любопытнее, что до Димарко, Фраттези и Распадори лишь двое итальянских игроков забивали на этом стадионе - Алессандро Дель Пьеро и Пьерлуиджи Казираги в 1997 году.