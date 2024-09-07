​Наставник сборной Сан-Марино: «Идеальный матч»

Сборная Сан-Марино одержала всего лишь вторую историю в своей истории, выиграв у сборной Лихтенштейна с минимальным преимуществом. И для карликовой республики это большой успех, что не скрывает Роберто Чеволи, наставник сборной Сан-Марино:

- Я должен сделать комплименты ребятам. Я читал в их глазах перед матчем намерение показать, на что они способны. И теперь мы все наслаждаемся заслуженным успехом. Боялся, что в последние минуты матча пропустим, особенно после того, как назначили семь дополнительных минут. Но мы не рисковали, и я был уверен, что сможем продержаться, - цитирует слова Чеволи derbyderbyderby.it.