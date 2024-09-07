Сборная Италии порадовала своих поклонников победой в матче с французами, это было важно после неудачного выступления на летнем чемпионате Европы, где итальянцы бесславно сложили свои полномочия бывших уже чемпионов континента. Удачный результат итальянской сборной прокомментировал нападающий Джакомо Распадори:

- Отличная победа, такая игра всегда радует. И у такой команды, как сборная Франции, всегда приятно выиграть. У них много классных игроков, но мы смогли сделать на поле то, что требовалось сделать. Сегодня я сыграл на своей любимой позиции, с которой мне лучше всего читается игра. Но, наверное, были и некоторые ошибки. Я проанализирую их, - цитирует слова Распадори pianetamilan.it.