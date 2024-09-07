Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Доннарумма: «Ко мне вернулась улыбка»

07 Сентября 2024 • 03:17 Комментировать
Франция
1:3
Италия

Сборная Италии порадовала своих поклонников победой в матче с французами, это было важно после неудачного выступления на летнем чемпионате Европы, где итальянцы бесславно сложили свои полномочия бывших уже чемпионов континента.

Успеху своей национальной команды рад голкипер Джанлуиджи Доннарумма, для которого это был принципиально важный матч, ведь он выступает как раз во Франции и часто собирает там шишки.

- На этой неделе я увидел в команде другое отношение к делу. Вернулись улыбки. И сейчас мы вместе выиграли этот матч. У меня очень хорошая игровая связь с нашими защитниками, - цитирует слова Доннаруммы pianetamilan.it.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Джанлуиджи Доннарумма

Новости по матчу

Сегодня, 07 Сентября
03:49
​Сборная Италии впервые выиграла на «Парк де Пренс»
03:17
Доннарумма: «Ко мне вернулась улыбка»
02:01
Гризманн: «Италия была лучше нас»
01:52
Фраттези – о победе над Францией: «Этот вечер должен стать для нас возрождением»
01:24
Сборная Франции впервые за 62 года проиграла дважды подряд, забивая первой
01:17
Фраттези – о голе сборной Франции на 14-й секунде: «Я подумал, что мы проиграем 0:6»
00:47
Дешам – о поражении сборной Франции: «Я привык к критике»
00:38
Димарко: «Победа над Францией должна стать отправной точкой для Италии»
00:27
Гризманн не забил ни одного гола в последних 13 матчах за сборную Франции
00:18
Дешам: «Сборная Италии наказала нас за ошибки» 1
00:02
Спаллетти прокомментировал победу сборной Италии над Францией
06 Сентября
23:41
Сборная Италии повторила достижение России 25-летней давности в матче с Францией
23:38
Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде 2
23:30
Сборная Италии потеряла двух игроков за 10 минут из-за травм
22:34
Итальянцы забили сборной Франции ответный мяч
22:31
«Он лжет, либо он глуп», - журналист Риоло о Мбаппе
21:15
Франция - Италия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
21:00
Сборные Франции и Италии назвали составы на топовый матч Лиги наций
13:50
Ставка и прогноз на матч Франция — Италия Лиги наций — 6 сентября 2024
10:52
Франция – Италия: Какие могут быть стартовые составы на большой матч Лиги наций
05:32
Мбаппе назвал игрока «ПСЖ», который его впечатляет
05:06
Буффон: «Сборная Италии должна обрести себя заново»
04:47
Дешам: «Сборная Италии остаётся сборной Италии»
03:58
Спаллетти: «Доннарумма – идеальный капитан»
03:08
Прогноз на точный счёт матча Франция — Италия Лиги наций — 6 сентября 2024
02:22
Франция - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
05 Сентября
23:19
Доннарумма рассказал об изменениях в сборной Италии после провала на Евро
22:14
Доннарумма сравнил уровень сборных Франции и Италии
21:53
Доннарумма рассказал, что думает об уходе Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал»
21:43
Спаллетти признал, что допустил ошибки на Евро-2024
19:19
Дешам отреагировал на ситуацию с Рабио
14:45
Актуальная ставка и прогноз на матч Франция — Италия Лиги наций УЕФА — 6 сентября 2024
02 Сентября
20:33
«Реал» потерял ещё одного игрока из-за травмы 7
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Назван главный претендент на «Золотой мяч»: Беллингем – третий, Мбаппе – седьмой Сборная Испании может потерять Ямаля «Спартак» покупает нового нападающего Кто провалил матч, а кто вёл сборную России к победе: Лучшие и худшие игроки против Вьетнама «Реал» хочет купить сразу трёх звёзд – названы все имена Кордоба сорвал трансфер в «Спартак» Ямаль высказался о Месси после номинации на «Золотой мяч» «Реал» обратился к Роналду, забившему 900-й гол в карьере Известны все претенденты на «Золотой мяч»
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Известны все претенденты на «Золотой мяч» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева
Спортивные новости
Московское «Динамо» переиграло «Северсталь» в матче КХЛ «Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ Терещенко отреагировал на поражения СКА и ЦСКА на старте сезона КХЛ Без них нельзя представить «Доту 2», почему топ-команды не участвуют на The International 2024 «Спартак» переиграл ЦСКА на старте сезона КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Словения Словения
Австрия Австрия
1
1
3.65 3.45 2.12
Видео
Окончен
Исландия Исландия
Черногория Черногория
2
0
2.17 3.40 3.60
Видео
Окончен
Бельгия Бельгия
Израиль Израиль
3
1
1.30 5.70 11.00
Видео
Окончен
Косово
Румыния Румыния
0
3
2.55 3.30 2.95
Видео
Окончен
Франция Франция
Италия Италия
1
3
1.62 4.05 5.80
Видео
Окончен
Уэльс Уэльс
Турция Турция
0
0
2.70 3.15 2.90
Видео
07.09.24 в 16:00
Фарерские острова Фарерские острова
Северная Македония Северная Македония
3.55 3.45 2.05
Видео
07.09.24 в 19:00
Ирландия Ирландия
Англия Англия
6.80 4.20 1.49
Видео
07.09.24 в 19:00
Грузия Грузия
Чехия Чехия
3.35 3.50 2.10
Видео
07.09.24 в 19:00
Армения Армения
Латвия Латвия
1.78 3.55 4.60
Видео
07.09.24 в 19:00
Молдова Молдова
Мальта Мальта
1.79 3.35 4.50
Видео
07.09.24 в 21:45
Греция Греция
Финляндия Финляндия
1.78 3.55 4.60
Видео
07.09.24 в 21:45
Украина Украина
Албания Албания
1.76 3.65 4.60
Видео
07.09.24 в 21:45
Нидерланды Нидерланды
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
1.22 6.40 12.00
Видео
07.09.24 в 21:45
Германия Германия
Венгрия Венгрия
1.26 5.80 10.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Сентября
03:58 · Лига наций УЕФА
​Сборная Франции забила быстрейший гол за свою историю
03:49 · Лига наций УЕФА
​Сборная Италии впервые выиграла на «Парк де Пренс»
03:42 · Лига наций УЕФА
​Наставник сборной Сан-Марино: «Идеальный матч»
03:24 · Лига наций УЕФА
Распадори: «Отличная победа»
03:17 · Лига наций УЕФА
Доннарумма: «Ко мне вернулась улыбка»
02:54 · Испания. Ла Лига
Кроос с самоиронией отреагировал на 900-й гол Роналду
02:19 · Лига наций УЕФА
Молдова - Мальта: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:01 · Лига наций УЕФА
Гризманн: «Италия была лучше нас»
01:52 · Лига наций УЕФА
Фраттези – о победе над Францией: «Этот вечер должен стать для нас возрождением»
01:45 · Германия. Бундеслига
Мусиала поделился мыслями о своей роли в сборной Германии после ухода ветеранов
01:24 · Лига наций УЕФА
Сборная Франции впервые за 62 года проиграла дважды подряд, забивая первой
01:17 · Лига наций УЕФА
Фраттези – о голе сборной Франции на 14-й секунде: «Я подумал, что мы проиграем 0:6»
00:58 · Лига наций УЕФА
Спаллетти оценил игру вернувшегося после дисквалификации Тонали
00:47 · Лига наций УЕФА
Дешам – о поражении сборной Франции: «Я привык к критике»
00:38 · Лига наций УЕФА
Димарко: «Победа над Францией должна стать отправной точкой для Италии»
00:27 · Лига наций УЕФА
Гризманн не забил ни одного гола в последних 13 матчах за сборную Франции
00:18 · Лига наций УЕФА
Дешам: «Сборная Италии наказала нас за ошибки» 1
00:10 · Испания. Ла Лига
Очередной игрок «Реала» травмировался в сборной
00:02 · Лига наций УЕФА
Спаллетти прокомментировал победу сборной Италии над Францией
06 Сентября
23:48 · Лига наций УЕФА
Сборные Румынии и Исландии начали Лигу наций с побед
23:46 · Лига наций УЕФА
Валлийцы не сумели дожать сборную Турции
23:41 · Лига наций УЕФА
Сборная Италии повторила достижение России 25-летней давности в матче с Францией
23:41 · Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии легко одолела израильтян
23:30 · Англия. Премьер-лига
Сборная Италии потеряла двух игроков за 10 минут из-за травм
23:19 · Чемпионат мира 2026
Мусиала ответил, насколько реальна победа сборной Германии на ЧМ-2026
Все новости
Рекомендуем