Доннарумма: «Ко мне вернулась улыбка»

Сборная Италии порадовала своих поклонников победой в матче с французами, это было важно после неудачного выступления на летнем чемпионате Европы, где итальянцы бесславно сложили свои полномочия бывших уже чемпионов континента.

Успеху своей национальной команды рад голкипер Джанлуиджи Доннарумма, для которого это был принципиально важный матч, ведь он выступает как раз во Франции и часто собирает там шишки.

- На этой неделе я увидел в команде другое отношение к делу. Вернулись улыбки. И сейчас мы вместе выиграли этот матч. У меня очень хорошая игровая связь с нашими защитниками, - цитирует слова Доннаруммы pianetamilan.it.