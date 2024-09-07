Гризманн: «Италия была лучше нас»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, что думает о поражении от Италии в Лиге наций (1:3).

Команда Дидье Дешама повела на 14-й секунде, но в итоге не смогла добыть даже ничью. Итальянцы оправились после быстрого пропущенного мяча, забив на 30-й, 50-й и 74-й минутах.

«Италия была лучше нас. Мы не смогли проявить себя ни в прессинге, ни в обороне. У меня нет объяснений этому. Мы здорово начали, были полны решимости, но затем испытали трудности с тактической точки зрения. Нам нужно проанализировать ситуацию», – заявил в интервью TF1 Гризманн, не забивающий за сборную Франции уже на протяжении 13 игр.