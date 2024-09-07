Фраттези – о победе над Францией: «Этот вечер должен стать для нас возрождением»

Полузащитник миланского «Интера» Давиде Фраттези надеется, что победа над Францией в Лиге наций станет для сборной Италии поворотным моментом.

Итальянцы вылетели в 1/8 финала Евро-2024, уступив Швейцарии, что было признано провалом. В сегодняшнем матче, первом после летней неудачи, «скуадра адзурра» успешно реабилитировалась, обыграв сборную Франции в Париже – 3:1.

«Этот вечер должен стать для нас возрождением. Думаю, провал на Евро имел прежде всего психологические причины – на нас сказывалось сильное давление изнутри и со стороны, мы чувствовали себя измотанными. Теперь мы движемся в верном направлении. На поражениях всегда учишься, и сейчас, думаю, в команде совсем другая атмосфера. Мы чувствуем себя свободнее – нужно продолжать в том же духе», – заявил в послематчевом интервью Фраттези, ставший автором победного гола в ворота французов.