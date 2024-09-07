Сборная Франции впервые за 62 года проиграла дважды подряд, забивая первой

Сборная Франции неудачно начала выступление в Лиге наций, уступив в родных стенах Италии (1:3).

Счёт на 14-й секунде встречи открыл Брэдли Баркола. Вскоре после успешного старта, как отметил рулевой Дидье Дешам, французы «выключились», чем воспользовались гости. По данным Squawka, сборная Франции впервые с 1962 года проиграла дважды подряд, забивая первой.

Напомним, в своём предыдущем матче – ещё в рамках полуфинала Евро-2024 – «трёхцветные» проиграли Испании, хотя повели на 9-й минуте после гола Рандаля Коло-Муани. Испанцы ответили двумя голами и отправились в финал, который в итоге выиграли.