Фраттези – о голе сборной Франции на 14-й секунде: «Я подумал, что мы проиграем 0:6»

Полузащитник сборной Италии Давиде Фраттези поделился мыслями после победы в матче с Францией (3:1).

Итальянцы пропустили уже на 14-й секунде – отличился Брэдли Баркола. Несмотря на провальный старт, коллектив Лучано Спаллетти нашёл в себе силы перевернуть ход встречи и увезти из Парижа три очка.

«Когда мы пропустили, я подумал: «О боже, мы проиграем 0:6», – сказал Фраттези в послематчевом интервью, смеясь. – Если без шуток, мы думали, что нам нужно начать следовать плану тренера. Он довольно чётко обрисовал картину матча перед его началом. Хорошо, что мы смогли реализовать свои моменты», – передаёт Football Italia высказывания Фраттези.