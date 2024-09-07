Спаллетти оценил игру вернувшегося после дисквалификации Тонали

Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти не скрывал восторга от возвращения Сандро Тонали после победы над Францией в Лиге наций (3:1).

Хавбек «Ньюкасла» совсем недавно вернулся в футбол – он отбыл 10-месячную дисквалификацию из-за ставок. Тонали не играл за сборную почти год – с 9 сентября 2023, когда «скуадра адзурра» встречалась с Северной Македонией в отборе на Евро-2024. Несмотря на длительное отсутствие, сегодня полузащитник провёл полный матч с Францией, отметив своё возвращение голевой передачей.

«Он сыграл великолепно. Мы боялись, что он не выдержит все 90 минут, но в самом конце он так промчался по флангу, что сомнений не осталось. Мы заново открыли для себя фантастического игрока», – цитирует Football Italia Спаллетти.