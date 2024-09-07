Дешам – о поражении сборной Франции: «Я привык к критике»

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопросы СМИ после неудачи своей команды в игре Лиги наций с Италией (1:3).

Единственным голом в составе французов отметился Брэдли Баркола, открывший счёт на 14-й секунде. Авторами забитых мячей Италии стали Федерико Димарко, Давиде Фраттези и Джакомо Распадори.

«Я привык критике, хотя в моей карьере было больше побед, чем поражений. Я знал, что наш уровень физической подготовки не слишком высок, но у нас молодая команда – для Майкла Олисе и Ману Коне сегодняшний матч стал дебютным. Неудачи помогают расти.

Я всегда стараюсь трезво оценивать наши выступления, и сегодня, к сожалению, Италия куда больше преуспела с точки зрения интенсивности», – заявил в интервью RAI Sport Дешам.