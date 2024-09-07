Димарко: «Победа над Францией должна стать отправной точкой для Италии»

Защитник сборной Италии Федерико Димарко побеседовал с журналистами после триумфа своей команды в выездном поединке Лиги наций с Францией (3:1).

«Скуадру адзурру» не смутил гол Брэдли Баркола, забитый на 14-й секунде. На 30-й минуте Димарко сравнял счёт, а на 50-й и 74-й минутах в составе гостей отличились Давиде Фраттези и Джакомо Распадори.

«Было непросто прийти в себя после Евро-2024. Нам нужна была эта победа, чтобы поднять командный боевой дух.

Мы сыграли очень хорошо. Франция в любом случае создаст свои моменты, но мы довольны игрой и результатом.

Обыграть сборную Франции всегда непросто, особенно в гостях. Сегодняшняя победа должна стать для нас отправной точкой», – сказал в беседе с RAI Sport футболист миланского «Интера».