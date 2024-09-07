Гризманн не забил ни одного гола в последних 13 матчах за сборную Франции

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн продлил собственную безголевую серию в матчах за сборную Франции.

33-летний футболист вышел в стартовом составе «трёхцветных» во встрече Лиги наций с Италией, но не помог своей команде избежать поражения (1:3). На 77-й минуте Дидье Дешам заменил представителя «матрасников».

Примечательно, что Гризманн не может забить уже в 13 подряд матчах сборной Франции. Его последний гол за национальную команду был забит почти год назад – в товарищеском поединке с Германией, который состоялся 12 сентября 2023 года. В официальных встречах Антуан и вовсе не отличался с марта того же года, когда поразил ворота Нидерландов в поединке отбора на Евро-2024 (4:0).