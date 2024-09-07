Дешам: «Сборная Италии наказала нас за ошибки»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от Италии в матче Лиги наций (1:3).

Хозяевам поля не помог гол, забитый на 14-й минуте усилиями Брэдли Баркола. До перерыва Федерико Димарко установил на табло равенство, а во втором тайме свои имена в протокол вписали Федерико Димарко и Джакомо Распадори.

«Нужно смотреть фактам в лицо. Нам не удалось показывать должный уровень на протяжении всего матча. Италия наказала нас, сумев извлечь для себя максимальную пользу из наших ошибок и оставленного пространства. Я уже сказал игрокам, что думаю, но, в конце концов, ответственность за произошедшее несу я», – передаёт Get French Football News слова Дешама.