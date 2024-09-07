Спаллетти прокомментировал победу сборной Италии над Францией

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти оценил игру своей команды в матче Лиги наций против Франции (3:1).

Брэдли Баркола открыл счёт уже на 14-й секунде, на что гости ответили голами Федерико Димарко, Давиде Фраттези и Джакомо Распадори на 30-й, 50-й и 74-й минутах соответственно.

«Ключевой момент – реакция игроков на пропущенный быстрый гол. Они были спокойны, продолжали играть так, как планировалось. За команда вдвойне достойна похвалы.

Всегда есть что-то, что можно сделать лучше, но сегодня было важно сохранять единство», – сказал в интервью RAI Sport Спаллетти.

9 сентября итальянцы сыграют против сборной Израиля.