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Лига наций УЕФА

Сборные Румынии и Исландии начали Лигу наций с побед

06 Сентября 2024 • 23:48 Комментировать
Косово
0:3
Румыния
окончен

Подошли к концу некоторые стартовые матчи Лиги наций.

Сборная Румынии не испытала против с косовской командой - 3:0. В первом тайме отличился Деннис Ман, а после перерыва оформил дубль Рэзван Марин.

Команда Исландии в равной борьбе переиграла черногорцев после ударов Орри Оскарссона и Йона Торстейнссона (2:0). Словенцы же с Австрией поделили очки - 1:1. Беньямин Шешко быстро отличился с пенальти, а Конрад Лаймер ответил с игры.

Протокол игры  
Косово0:3Румыния
  40'Ман Деннис (0:1)
  51'Марин Рэзван (0:2)
  82'Марин Рэзван (0:3)
Мурич АриянетВойвода Мергим  81'  85'Ррахмани АмирАлити ФиданПакарада Леарт 81' (Ррудхани Донат ( 81') Жегрова Эдон 81' (Сахити Эмир ( 81') Бериша Валон  50' 66' (Муслия Флоран ( 66') Реджбекай Элвис  69'Рашица МилотМурики Ведат 66' (Красники Эрмал ( 66') Асллани Фисник 66' (Рахмани Альбион ( 66')
Запасные: Сельмани АстритБекай ВисарАвдыли ИлирХадергьонай ФлорентДелова ЛюмбардхКрасники ИлирЭмерлаху Линдон
Ницэ ФлоринРациу АндрейДрэгушин РадуБуркэ АндрейБанку Никусор  76'Марин Рэзван 86' (Митрицэ Александру ( 86') Марин МариусСтанчу Николае 86' (Олару Дариус ( 86') Ман Деннис 78' (Коман Флоринел ( 78') Дрэгуш Денис 83' (Пушкаш Георге ( 83') Михэйлэ Валентин 83' (Хаджи Янис ( 83')
Запасные: Гицэ ВирджилПопеску ЛаурентиуТарновану СтефанАлибек ДенисСореску ДеянАртян АндрейМаня Кристьян
06 сентября. Стадион "Фадиль Вокри".
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Протокол игры 
Словения1:1Австрия
(1:0) Шешко Беньямин 16'  
  28' Лаймер Конрад (1:1)
Видовшек Матевж  Брекало Давид   86' (Балковец Юре (   86' Дркушич Ваня  Бийол Яка  Янжа Эрик   76'  Стоянович Петар  Гнезда-Черин Адам   54'  Элшник Тими Макс  Ловрич Санди   63' (Целар Жан (   63' Шешко Беньямин  Шпорар Андраж   63' (Млакар Ян (   63')
Запасные: Байрич Кенан  Куртич Ясмин  Иличич Йосип  Векич Игор  Горенц-Станкович Йон  Хорват Томи  Випотник Жан  Облак Ян  Петрович Деян
Пенц Патрик  Мвене Филлипп   83'  Пош Штефан  Вёбер Максимилиан  Прасс Александр   45'  Лаймер Конрад   35'  Зайвальд Николас  Шмид Романо   82' (Адаму Чуквубике (   82' Забитцер Марсель   35'  Виммер Патрик   46' (Баумгартнер Кристоф (   46' Арнаутович Марко   82' (Штёгер Кевин (   82')
Запасные: Хедль Никлас  Гриллич Флориан  Кверфельд Леопольд  Шлагер Александер  Грюлль Марко  Якупович Арнел  Данилюк Флавиус  Зайдль Маттиас
 06 сентября. Стадион "Стожице" (Любляна).
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Протокол игры 
Исландия2:0Черногория
(1:0) Оскарссон Орри 39'  
(2:0) Торстейнссон Йон 58'  
Вальдимарссон Хакон-Рабн  Сампстед Альфонс  Херманнссон Хьёртур  Гретарссон Даниэль  Томассон Логи  Гудмундссон Йоханн   18'  Тордарсон Стефан-Тейтюр  Андерсон Микаэль   77' (Виллюмссон Виллюм (   77' Сигурдссон Гильфи   65' (Сигурдссон Арнор (   65' Торстейнссон Йон   53'   65' (Гудьонсен Андри (   65' Оскарссон Орри   88' (Йоханнессон Исак-Бергманн (   88')
Запасные: Магнуссон Юлиус  Финнссон Кольбейн  Олафссон Элиас-Рафн  Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль  Гуннарссон Патрик  Эллертссон Микаэль-Эгиль  Траустасон Арнор  Палссон Виктор
Миятович Милан  Вукчевич Марко   60' (Цамай Дритон (   60' Туци Марко  Рубежич Слободан  Радунович Ристо   21'  Эракович Новица   50'  Брнович Милош  Марушич Адам  Йовович Владимир  Осмаич Милутин   24'   59' (Йоветич Стеван (   59'   89' Крстович Никола   78' (Мугоша Стефан (   78')
Запасные: Вукчевич Андрия  Петкович Даниель  Перишич Владимир  Никич Игор  Вукотич Илия  Шипчич Никола  Вукотич Милан  Джуканович Виктор  Вешович Марко
 06 сентября. Стадион "Лаугардалсвёллур".
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Румынии я ислая Исландии

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