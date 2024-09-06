Сборные Румынии и Исландии начали Лигу наций с побед

Подошли к концу некоторые стартовые матчи Лиги наций.
Сборная Румынии не испытала против с косовской командой - 3:0. В первом тайме отличился Деннис Ман, а после перерыва оформил дубль Рэзван Марин.
Команда Исландии в равной борьбе переиграла черногорцев после ударов Орри Оскарссона и Йона Торстейнссона (2:0). Словенцы же с Австрией поделили очки - 1:1. Беньямин Шешко быстро отличился с пенальти, а Конрад Лаймер ответил с игры.
Протокол игры
|40'Ман Деннис (0:1)
|51'Марин Рэзван (0:2)
|82'Марин Рэзван (0:3)
Мурич Ариянет•Войвода Мергим 81'• 85'Ррахмани Амир•Алити Фидан•Пакарада Леарт81' (Ррудхани Донат (81') •Жегрова Эдон81' (Сахити Эмир (81') •Бериша Валон 50'66' (Муслия Флоран (66') •Реджбекай Элвис• 69'Рашица Милот•Мурики Ведат66' (Красники Эрмал (66') •Асллани Фисник66' (Рахмани Альбион (66')
Ницэ Флорин•Рациу Андрей•Дрэгушин Раду•Буркэ Андрей•Банку Никусор• 76'Марин Рэзван86' (Митрицэ Александру (86') •Марин Мариус•Станчу Николае86' (Олару Дариус (86') •Ман Деннис78' (Коман Флоринел (78') •Дрэгуш Денис83' (Пушкаш Георге (83') •Михэйлэ Валентин83' (Хаджи Янис (83')
06 сентября. Стадион "Фадиль Вокри".
Протокол игры
|(1:0) Шешко Беньямин 16'
|28' Лаймер Конрад (1:1)
Видовшек Матевж • Брекало Давид 86' ( Балковец Юре ( 86') • Дркушич Ваня • Бийол Яка • Янжа Эрик • 76'Стоянович Петар • Гнезда-Черин Адам • 54'Элшник Тими Макс • Ловрич Санди 63' ( Целар Жан ( 63') • Шешко Беньямин • Шпорар Андраж 63' ( Млакар Ян ( 63')
Запасные: Байрич Кенан • Куртич Ясмин • Иличич Йосип • Векич Игор • Горенц-Станкович Йон • Хорват Томи • Випотник Жан • Облак Ян • Петрович Деян
Пенц Патрик • Мвене Филлипп • 83'Пош Штефан • Вёбер Максимилиан • Прасс Александр • 45'Лаймер Конрад • 35'Зайвальд Николас • Шмид Романо 82' ( Адаму Чуквубике ( 82') • Забитцер Марсель • 35'Виммер Патрик 46' ( Баумгартнер Кристоф ( 46') • Арнаутович Марко 82' ( Штёгер Кевин ( 82')
Запасные: Хедль Никлас • Гриллич Флориан • Кверфельд Леопольд • Шлагер Александер • Грюлль Марко • Якупович Арнел • Данилюк Флавиус • Зайдль Маттиас
06 сентября. Стадион "Стожице" (Любляна).
Протокол игры
|(1:0) Оскарссон Орри 39'
|(2:0) Торстейнссон Йон 58'
Вальдимарссон Хакон-Рабн • Сампстед Альфонс • Херманнссон Хьёртур • Гретарссон Даниэль • Томассон Логи • Гудмундссон Йоханн • 18'Тордарсон Стефан-Тейтюр • Андерсон Микаэль 77' ( Виллюмссон Виллюм ( 77') • Сигурдссон Гильфи 65' ( Сигурдссон Арнор ( 65') • Торстейнссон Йон 53' 65' ( Гудьонсен Андри ( 65') • Оскарссон Орри 88' ( Йоханнессон Исак-Бергманн ( 88')
Миятович Милан • Вукчевич Марко 60' ( Цамай Дритон ( 60') • Туци Марко • Рубежич Слободан • Радунович Ристо • 21'Эракович Новица • 50'Брнович Милош • Марушич Адам • Йовович Владимир • Осмаич Милутин 24' 59' ( Йоветич Стеван ( 59' ) • 89'Крстович Никола 78' ( Мугоша Стефан ( 78')
Запасные: Вукчевич Андрия • Петкович Даниель • Перишич Владимир • Никич Игор • Вукотич Илия • Шипчич Никола • Вукотич Милан • Джуканович Виктор • Вешович Марко
06 сентября. Стадион "Лаугардалсвёллур".
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