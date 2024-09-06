Сборные Румынии и Исландии начали Лигу наций с побед

Подошли к концу некоторые стартовые матчи Лиги наций.

Сборная Румынии не испытала против с косовской командой - 3:0. В первом тайме отличился Деннис Ман, а после перерыва оформил дубль Рэзван Марин.

Команда Исландии в равной борьбе переиграла черногорцев после ударов Орри Оскарссона и Йона Торстейнссона (2:0). Словенцы же с Австрией поделили очки - 1:1. Беньямин Шешко быстро отличился с пенальти, а Конрад Лаймер ответил с игры.