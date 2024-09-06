Валлийцы не сумели дожать сборную Турции

Сборные Уэльса и Турции бились на старте Лиги наций, заработав массу карточек всех цветов, а что касается ударов в створ, их было всего два.

В конце первого тайма Аарон Ремзи одной передачей вывел один на один Сорбу Томаса, который легко перекинул мяч через вышедшего вратаря, но боковой зафиксировал положение вне игры.

Далее Томас получил мяч в центре поля, легко убрал соперника и пробил в левый от себя угол - мяч прошел рядом со штангой. Вратарь команды Уэльса начудил в своей штрафной площади, но сборная Турции не смогла воспользоваться ошибкой - в момент удара защитник валлийцев встал на пути мяча и закрыл собой пустые ворота. На 62-й минуте Барыш Йылмаз грубо нарушил правила и получил вторую желтую карточку, после чего был удален с поля. К сожалению, в неполных составах команды почти не атаковали. В конце Хакан Чалханоглу отлично навесил от угла поля на линию вратарской, где турецкий футболист сильно пробил головой, но попал точно в голкипера.