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Лига наций УЕФА

Валлийцы не сумели дожать сборную Турции

06 Сентября 2024 • 23:46 Комментировать
Уэльс
0:0
Турция
окончен

Сборные Уэльса и Турции бились на старте Лиги наций, заработав массу карточек всех цветов, а что касается ударов в створ, их было всего два.

В конце первого тайма Аарон Ремзи одной передачей вывел один на один Сорбу Томаса, который легко перекинул мяч через вышедшего вратаря, но боковой зафиксировал положение вне игры.

Далее Томас получил мяч в центре поля, легко убрал соперника и пробил в левый от себя угол - мяч прошел рядом со штангой. Вратарь команды Уэльса начудил в своей штрафной площади, но сборная Турции не смогла воспользоваться ошибкой - в момент удара защитник валлийцев встал на пути мяча и закрыл собой пустые ворота. На 62-й минуте Барыш Йылмаз грубо нарушил правила и получил вторую желтую карточку, после чего был удален с поля. К сожалению, в неполных составах команды почти не атаковали. В конце Хакан Чалханоглу отлично навесил от угла поля на линию вратарской, где турецкий футболист сильно пробил головой, но попал точно в голкипера.

Протокол игры  
Уэльс0:0Турция
Уорд Дэнни IIРобертс Коннор IIРодон ДжоДэвис БенУильямс НекоУилсон Гарри  28'Ампаду ЭтанДжеймс Джордан 88' (Купер Оливер ( 88') Джонсон Бреннан  29'Ремзи Аарон 72' (Кумас Льюис ( 72') Томас Сорба 72' (Мур Киффер ( 72')
Запасные: Шихан Джош IIХаррис МаркКрю ЧарлиБек ОуэнКолвилл РубинКабанго БенДарлоу КарлДэвис Адам
Гюнок МертАйхан Кан  39'Сёюнджю Чаглар  60'Бардакджи АбдулкеримЧелик Зеки 90' (Кавечи Ирфан ( 90') Мюлдюр Мерт  62'Гюлер Арда 90' (Топчу Эмир Хан ( 90') Кекчю Оркун 64' (Чалханоглу Хакан ( 64') Юксек Исмаил 77' (Йокушлу Окай ( 77') Йылдыз Кенан  25' 77' (Актюркоглу Мухаммед ( 77') Йылмаз Барыш  31'  62'
Запасные: Найир УмутАкайдын СаметДинкчи ЭренУзун КанЧакыр УгурджанЭзкан СалихБайындыр Алтай
06 сентября. Стадион "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф).
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Турции Сборная Уэльса

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