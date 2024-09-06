Сборная Италии повторила достижение России 25-летней давности в матче с Францией

Сборная Франции уступила в родных стенах Италии в домашнем поединке Лиги наций (1:3).

Уже на 13-й секунде встречи, проходящей в Париже на «Парк де Пренс», «трёхцветные» вышли вперёд благодаря голу Брэдли Баркола. Неудачный старт не смутил гостей: на 30-й минуте Федерико Димарко сравнял счёт, а после перерыва Давиде Фраттези и Джакомо Распадори оформили ещё по одному мячу в ворота французов.

Согласно данным StatsFoot, Франция пропустила три гола в официальном домашнем матче впервые с далёкого 1999 года. 25 лет назад огорчить французскую национальную команду смогла сборная России, добывшая победу 3:2.