Сборная Бельгии легко одолела израильтян

Сборная Бельгии на кураже обыграла Израиль на старте Лиги наций. Экс-лидер рейтинга ФИФА забивал и в чужие ворота, и в свои, запарывал пенальти, но все равно уверенно добился своего.

На 21-й минуте протащил мяч по флангу Жереми Доку и от лицевой линии прострелил в центр штрафной на Кевина де Брёйне, который в касание пробил точно по центру ворот, а в падении голкипер спасти не смог. В конце тайма подхватил мяч на фланге Идан Нахмиас и тут же подал в штрафную, где после серии рикошетов головой пробил Анан Халаили точно над руками голкипера под перекладину. Тимоти Кастань последним коснулся мяча, на него «повесили» автогол.

На 48-й минуте после прострела с фланга от Ваута Фаса зацепился за мяч в чужой штрафной Лои Опенда и сбросил пяткой на Юри Тилеманса, который в касание пробил в дальний нижний угол ворот - 2:1. Пробил с линии чужой штрафной де Брёйне после сольного прохода, но мяч полетел в сантиметрах от дальней штанги. Вскоре Лои Опенда заработал два пенальти подряд.

Уверенно на силу точки пробил в нижний левый от себя угол де Брёйне, а голкипер прыгнул в противоположную сторону - 3:1. Следующий шанс пытался использовать Опенда, его слабый удар по центру парирован.