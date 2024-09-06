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Лига наций УЕФА

Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде

06 Сентября 2024 • 23:38 Комментировать
Франция
1:3
Италия
окончен

Лига наций так спроектирована, чтобы между собой в ней выясняли отношения преимущественно команды схожего уровня. В Лиге A, понятно, собраны топы. Франция и Италия сошлись в первом туре группы 2.

Протокол игры  
Франция1:3Италия
(1:0) Баркола Бредли1'  
  30'Димарко Федерико (1:1)
  51'Фраттези Давиде (1:2)
  74'Распадори Джакомо (1:3)
Меньян МайкКлосс Жонатан 77' (Кунде Жюль ( 77') Конате ИбраимаСалиба ВильямЭрнандес ТеоФофана Юссуф 58' (Дембеле Усман ( 58') Канте Н'Голо 77' (Заир-Эмери Уоррен ( 77') Олисе Майкл 58' (Коне Куадио ( 58'  60') Гризманн Антуан 77' (Тюрам Маркус ( 77') Баркола БредлиМбаппе Килиан
Запасные: Упамекано ДайоГендузи МаттеоКоло-Муани РандальДинь ЛюкаАреола АльфонсСамба Брис
Доннарумма ДжанлуиджиДи Лоренцо ДжованниБастони АлессандроКалафьори Риккардо 71' (Буонджорно Алессандро ( 71') Камбьясо АндреаФраттези Давиде 62' (Удоги Дестини ( 62') Риччи СамуэлеТонали СандроДимарко Федерико 81' (Брешианини Марко ( 81') Пеллегрини Лоренцо 46' (Распадори Джакомо ( 46') Ретеги Матео  49' 81' (Кин Мойзе ( 81')
Запасные: Белланова РаульВикарио ГульельмоМерет АлексФаджоли НиколоОколи МемеГатти ФедерикоДзакканьи Маттиа
06 сентября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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Футбольное противостояние между Италией и Францией навсегда жирно вписано в историю финалом чемпионата мира 2006 года. То, что Зидан тогда боднул Матерацци и получил красную карточку, не менее важно, чем победа итальянцев по пенальти. Интересно, что эти команды встретились в следующем же отборочном цикле – к чемпионату Европы. Дома Франция взяла мини-реванш 3:1, в гостях у неё была ничья 0:0.

На Евро-2008 Италия и Франция свелись на групповом этапе – победа «скуадры адзурры» со счётом 2:0. А вот потом гораздо реже стали встречаться эти команды. Три товарищеских матча – в 2012, 2016 и 2018 годах. Везде там – победы сборной Франции, которая каждый раз пропускала по одному мячу. Теперь – схлёстывание данных топов в групповом этапе Лиги наций.

За хилое выступление на Евро-2024 сборная Италии удостоилась масштабной критики. 1/8 финала чемпионата Европы – это же почти как групповой этап раньше. И молодёжи, оказывается, нет достойной, и тренер не такой Спаллетти, и то, и сё… Так работают качели – ведь за три года до этого Италия по делу выиграла чемпионат Европы, проводившийся юбилейно по всему континенту.

Францию, на Евро-2024 проигравшую Испании только в полуфинале, критиковали тоже прилично. Мол, игра вязкая, слишком скучная, незрелищная, а Мбаппе, чтобы забить, нужен пенальти. При этом результат же говорит сам за себя. Он у «трёхцветных» был, конечно, не самый крупный, но удобоваримый. Да и исторически для сборной Франции нормально показывать футбол, не располагающий к охам-ахам.

Отчётный матч начался, можно сказать, со счёта 1:0. Итальянцы предоставили французам фору практически мгновенно. Настроилась «скуадра адзурра» на перепасовку на своей половине поля и была наказана за беспечность. Камбьясо сделал передачу назад на ди Лоренцо, который ловил мух или делал что-то подобное, а Баркола перехватил мяч, вырвался на простор и вколотил мяч в сетку.

Четырнадцатая секунда – а счёт открыт уже. С корабля на бал – или как сказать. Могли хозяева на стартовом кураже и второй гол в ворота соперника завернуть. Снова Баркола прокинул мяч вперёд – оставил безнадёжно позади себя Камбьясо. Но позиция у Брэдли на сей раз не особо годилась для удара, а прострел Баркола сделал прямо в руки Доннарумме.

У Франции, как выяснилось, в обороне тоже тонко было. Пеллегрини забросил слева к дальнему углу вратарской на Камбьясо, тот скинул в центр, и Фраттези головой пробил в перекладину. Это ещё не всё – добивание устроил Ретеги, но там уже выше каркаса. Опять переместимся к другим воротам. Мбаппе приложился низом с приличного расстояния – Доннарумма отразил перед собой, защитники его подстраховали.

Игра вошла в некое равновесное состояние, однако за четыре секунды до отметки в получас игры Димарко распорол ворота Франции. Довольно эффектным получился гол у «голубой эскадры» – ответную передачу на Федерико сделал Тонали пяткой. Ну а сам Димарко пробил разящим образом слёта с левого полуфланга. 1:1. В конце тайма хозяевам не удалось вернуть себе преимущество в счёте – Мбаппе ударил выше, Баркола с рикошетом от Риччи не попал в створ.

В перерыве итальянцы сделали выводы, поэтому забили быстрый гол по отношению ко второму тайму. Но измерялся он всё-таки не секундами, а минутами. «Трёхцветные» не предотвращали выпады оппонентов на ударные позиции. И если Распадори не поставил неразрешимых задач перед Меньяном, то в другой ситуации Майк вынимал мяч из сетки. Фофана допустил потерю под прессингом, а Распадори, Ретеги и Фраттези расчертили треугольник с поражением левого угла створа (1:2).

Не прочь были итальянцы увеличить счёт в свою пользу. Димарко подал угловой справа, Фраттези пробил головой – Меньян спас свою команду. На добивание стремился Калафьори, кого с риском пенальти опередил Коне. Калафьори недолго потом оставалось играть – Спаллетти заменил его из-за травмы. Чуть раньше по аналогичной причине поле у итальянцев покинул Фраттези.

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Это не помешало гостям сохранить дух, необходимый для победы. Прострелы Дембеле и Тео Эрнандеса перекусывались обороной «скуадры адзурры». Что у противоположных ворот? Камбьясо перевёл на левый фланг на Удоджи, тот сместился к центру и покатил проникающий на Распадори. Как прошла эта передача? Салиба вообще не у дел остался – он лишь просто наблюдал, как мяч катится. Ну а Распадори прекрасно порешал всё, оказавшись перед Меньяном (1:3).

Сборная Италии показала, как не надо делать и как надо делать. Например, не нужно пропускать на первой минуте. Хотя если у тебя есть хитрый план, который сработает, можно и закрыть глаза на подобную несуразицу. Французам-то куда более горестно – на что им супербыстрый гол, если в итоге они терпят поражение дома? Проиграет ли Франция в родных стенах и Бельгии узнаем 9 сентября. Италия в тот день встретится на нейтральном поле с Израилем.

Кирилл Иванцов

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