Итальянцы забили сборной Франции ответный мяч

Матч Лиги наций УЕФА между сборными Франции и Италии начался с гола хозяев на 14-й секунде – автором мяча стал Бредли Баркола.

На 30-й минуте итальянцы смогли вернуться в матч и забили ответный гол. На левом фланге Федерико Димарко отыгрался в одно касание с Сандро Тонали, который вернул мяч левому защитнику пяткой, после чего Димарко пробил с лёта в дальнюю девятку.

Следить за ходом этого матча можно в нашей текстовой трансляции. Счёт – 1:1. Проходит игра в Париже на домашней арене «ПСЖ» «Парк де Пренс».