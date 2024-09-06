«Он лжет, либо он глуп», - журналист Риоло о Мбаппе

Капитан сборной Франции и нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе подвергся жёсткой критике со стороны французской прессы.

По словам Мбаппе, он сейчас сконцентрирован лишь на игре и на том, как может помочь команде. «Что думают люди, волнует меня меньше всего. Споры будут всегда», - высказался он перед матчем с Италией в Лиге наций. В ответ на эти слова журналист Даниэль Риоло заявил, что Мбаппе «лжет, либо он глуп», раз он не обращает внимания на критику в свой адрес.

Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен также упрекнул игрока «сливочных» в «опасном» поведении: «Эти люди, которые критикуют, представляют 80% или даже 90% болельщиков сборной Франции, и, если ты их не слушаешь, это проблема. Это значит, что ты находишься в пузыре. Осторожно, это может быть опасно».