Французы забили сборной Италии на 14-й секунде

С невероятно быстрого гола начался главный матч вечера в пятничном дне Лиги наций УЕФА. «Трёхцветные» дома в матче против сборной Италии открыли счёт уже на 14-й секунде.

К пропущенному голу гостей привела ошибка опытного Джованни ди Лоренцо. Брэдли Баркола перехватил у него мяч и вколотил мяч под перекладину ворот гостей после рывка в чужую штрафную.

Следить за ходом этого матча можно в текстовой трансляции от нашего портала. В разгаре первый тайм, французы благодаря голу Баркола по-прежнему впереди – 1:0. Проходит игра в Париже на домашней арене «ПСЖ» «Парк де Пренс».