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Сборные Франции и Италии назвали составы на топовый матч Лиги наций

06 Сентября 2024 • 21:00 Комментировать
Франция
1:0
Италия
1 1.62 X 4.05 2 5.80
1-й тайм

Украшением пятничного вечера станет поединок сборных Франции и Италии в рамках первого тура нового розыгрыша Лиги наций. Менее чем за час до матча оба коллектива назвали свои составы на игру.

Сборная Франции: Меньян, Тео Эрнандес, Салиба, Конате, Клосс, Канте, Фофана, Баркола, Олисе, Гризманн, Мбаппе;

Сборная Италии: Доннарумма, ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Камбьясо, Фраттези, Риччи, Тонали, Димарко, Пеллегрини, Ретеги.

Напомним, что этот матч – первый для обеих команд после прошедшего в июне-июля Евро-2024 в Германии. Текстовую трансляцию этой игры проведёт наш портал, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Франции

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ФРАНЦИЯ ИТАЛИЯ
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