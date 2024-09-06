Сборные Франции и Италии назвали составы на топовый матч Лиги наций

Украшением пятничного вечера станет поединок сборных Франции и Италии в рамках первого тура нового розыгрыша Лиги наций. Менее чем за час до матча оба коллектива назвали свои составы на игру.

Сборная Франции: Меньян, Тео Эрнандес, Салиба, Конате, Клосс, Канте, Фофана, Баркола, Олисе, Гризманн, Мбаппе;

Сборная Италии: Доннарумма, ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Камбьясо, Фраттези, Риччи, Тонали, Димарко, Пеллегрини, Ретеги.

Напомним, что этот матч – первый для обеих команд после прошедшего в июне-июля Евро-2024 в Германии. Текстовую трансляцию этой игры проведёт наш портал, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.