Сборная Кипра победила в Литве

Сборные Литвы и Кипра провели стартовый матч С2 Лиги наций. Поединок получился упорным и примерно равным, а всё решил один голевой удар, на 34-й минуте результативно пробил Маринос Ционис.

Также в этом квартете сыграют команды Косова и Румынии, их матч стартует в 21:45.