Сборная Кипра победила в Литве

Сборные Литвы и Кипра провели стартовый матч С2 Лиги наций. Поединок получился упорным и примерно равным, а всё решил один голевой удар, на 34-й минуте результативно пробил Маринос Ционис.
Также в этом квартете сыграют команды Косова и Румынии, их матч стартует в 21:45.
Протокол игры
|34'Питтас Яннис (0:1)
Гертмонас Эдвинас•Казуколовас Кипрас•Гирдвайнис Эдвинас•Тутышкинас Артемиюс•Сирвис Пиюс70' (Паулаускас Гитис (70') •Ласицкас Юстас•Сливка Выкинтас•Воробьев Модест86' (Паулаускас Валдас (86') •Матулявичюс Гедрюс61' (Калинаускас Томас (61') • 68'Кучис Армандас•Должников Артур86' (Вербицкас Овидиус (86')
Малл Джоэл•Каро Андреас• 56'Гогич Александрос•Киприану Гектор 32'46' (Андреу Стелиос (46') • 71'Панайоту Антреас 45'46' (Giorgios Malekkides (46') •Иоанну Николас• 69'Шполярич Данило65' (Хрисостому Андреас (65') •Артиматас Костакис•Кастанос Григорис•Ционис Маринос89' (Коррейя Андерсон (89') •Питтас Яннис90' (Лайфис Константинос (90')
06 сентября. Стадион "Дарюс ир Гиренас".
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