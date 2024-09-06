Черчесов: «За самоотдачу команде можно поставить пять»

Главный тренер национальной сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о прошедшем матче его команды в рамках Лиги наций. В пятницу казахстанская команда дома в Алматы разошлась нулевой ничьей со сборной Норвегии.

«Каждая игра будет нам нужна, наша задача – готовиться к каждой из них. Ребят поздравил, за самоотдачу можно поставить пять, но над игрой в атаке нужно работать. Нельзя терять мячи, особенно в переходных фазах. Это рабочий момент», - приводит слова Черчесова Metaratings.kz.

Отметим, что норвежцы по итогу матча нанесли 20 ударов по воротам казахстанцев, но так ни разу и не превратили преимущество в гол.

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