Нагельсманн: «Павлович и Штиллер производят очень хорошее впечатление»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о полузащитниках Александре Павловиче и Анджело Штиллере.

— Оба производят очень хорошее впечатление. Оба очень смелые и хотят владеть мячом. Не было ни одного момента, когда я чувствовал, что они боятся играть. У них хорошая скорость, и они не ведут себя как молодые шоумены, — приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany.

Завтра, 7 сентября, сборная Германии примет сборную Венгрии в рамках первого тура Лиги наций. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 21:45 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.