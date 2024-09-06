Сборная Казахстана с Черчесовым остановила Холанна без пистолета

Сборная Казахстана стартовала в Лиге наций домашним матчем против команды Норвегии с Эрлингом Холанном и Александром Сорлотом в составе. Скандинавы создавали опасные моменты, но мяч не шел в сетку.
На 17-й минуте подача с левого края, и Юлиан Рюэрсон головой пробил в правый от себя угол, а мяч просвистел рядом со стойкой. Вскоре Майер Хорн получил мяч от Сорлота в центре, после чего вторым касанием пробил в левый угол, мяч попал в перекладину и вылетел за пределы поля.
В начале второго тайма после прострела с правого края Холанн направлял мяч в ближний угол, но угодил он в стойку рамки оппонента.
В итоге 0:0. Главный тренер казахстанской команды Станислав Черчесов начал с ничьей, его команда остановила Холанна «без пистолета».
Протокол игры
Шацкий Игорь•Касым Алибек• 42'Марочкин Александр•Алип Нуралы•Быстров Марат•Вороговский Ян•Оразов Рамазан58' (Абикен Айбол (58') • 72'Зайнутдинов Бактиёр 38'63' (Каримов Рамазан (63') •Тагыберген Асхат•Чесноков Ислам 75'80' (Астанов Эльхан (80') •Аймбетов Абат59' (Самородов Максим (59')
Нюланд Эрьян•Рюэрсон Юлиан•Эстигор Лео•Ханче-Ольсен Андреас•Мёллер Вольфе Давид•Эдегор Мартин•Берг Патрик70' (Доннум Арон (70') • 78'Хорн Майер70' (Берге Сандер (70') •Сорлот Александр70' (Ларсен Йорген (70') •Холанн Эрлинг•Нуса Антонио84' (Эгели Синдре Валле (84')
06 сентября. Стадион "Центральный стадион Алматы" (Алматы).
Бан пользователя