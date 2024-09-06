Сборная Казахстана с Черчесовым остановила Холанна без пистолета

Сборная Казахстана стартовала в Лиге наций домашним матчем против команды Норвегии с Эрлингом Холанном и Александром Сорлотом в составе. Скандинавы создавали опасные моменты, но мяч не шел в сетку.

На 17-й минуте подача с левого края, и Юлиан Рюэрсон головой пробил в правый от себя угол, а мяч просвистел рядом со стойкой. Вскоре Майер Хорн получил мяч от Сорлота в центре, после чего вторым касанием пробил в левый угол, мяч попал в перекладину и вылетел за пределы поля.

В начале второго тайма после прострела с правого края Холанн направлял мяч в ближний угол, но угодил он в стойку рамки оппонента.

В итоге 0:0. Главный тренер казахстанской команды Станислав Черчесов начал с ничьей, его команда остановила Холанна «без пистолета».