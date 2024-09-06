Оярсабаль возвращается домой

По сообщениям Mundo Deportivo, капитан клуба «Реал Сосьедад» и игрок сборной Испании Микель Оярсабаль получил травму в матче против Сербии в Лиге наций и вынужден был покинуть поле на костылях.

Медицинское обследование в Белграде показало, что у футболиста повреждение связок левого голеностопа, в связи с чем он покидает расположение сборной Испании и возвращается домой.

Пока неизвестно, какое количество матчей пропустит игрок, однако сборная Испании на время лишается одного из центральных нападающих.