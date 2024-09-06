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Сборные Казахстана и Норвегии не забили в первом тайме дебютного матча Черчесова

06 Сентября 2024 • 17:51 Комментировать
Казахстан
0:0
Норвегия
1 8.00 X 4.80 2 1.42
2-й тайм

Вечером 6 сентября в Алматы проходит дебютный матч Станислава Черчесова в качестве главного тренера сборной Казахстана. В соперниках – сборная Норвегии, а место действия – Центральный городской стадион.

По итогу первой половины встречи счёт не открыт – 0:0. Подавляющим преимуществом по статистике обладает фаворит матча, сборная Норвегии. Ни разу за тайм обе команды так и не пробили в створ ворот. В основе у норвежцев – Эрлинг Холанн и Мартин Эдегор.

Напомним, что следить за ходом второго тайма дебютного матча Черчесова у руля казахстанской сборной можно на нашем портале в формате текстовой трансляции.

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Сборная Норвегии Станислав Черчесов Сборная Казахстана ещё теги

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