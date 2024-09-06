Сборные Казахстана и Норвегии не забили в первом тайме дебютного матча Черчесова

Вечером 6 сентября в Алматы проходит дебютный матч Станислава Черчесова в качестве главного тренера сборной Казахстана. В соперниках – сборная Норвегии, а место действия – Центральный городской стадион.

По итогу первой половины встречи счёт не открыт – 0:0. Подавляющим преимуществом по статистике обладает фаворит матча, сборная Норвегии. Ни разу за тайм обе команды так и не пробили в створ ворот. В основе у норвежцев – Эрлинг Холанн и Мартин Эдегор.

Напомним, что следить за ходом второго тайма дебютного матча Черчесова у руля казахстанской сборной можно на нашем портале в формате текстовой трансляции.