Агбонлахор: Роналду мешает сборной Португалии

Известный в прошлом английский футболист Габриэль Агбонлахор высказался о звёздном Криштиану Роналду.

«Если вы смотрели Евро, то вы помните, что Роналду ничего не сделал. Вероятно, он мешал другим футболистам играть. Думаю, его постоянное нахождение на поле дорого обошлось Португалии.

Есть причина, по которой Роналду играет в Саудовской Аравии. Есть причина, по которой Роналду отпустили из «Манчестер Юнайтед». Есть причина, по которой Роналду не играет в Европе. Думаю, у Португалии много интересных игроков, но им пришлось сидеть в запасе на Евро», - сказал Агбонлахор talkSPORT.